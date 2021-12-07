Левандовски разочарован итогами голосования за "Золотой мяч"

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски заявил, что разочарован итогами голосования за "Золотой мяч", в котором он уступил нападающему "ПСЖ" Лионелю Месси.

По словам нападающего, после церемонии награждения у него осталось чувство неудовлетворенности.

"Не скрываю, был разочарован. У меня было чувство неудовлетворенности. Быть так близко к победе, бороться с Лионелем Месси. Я уважаю то, как он играет и чего добился. Тот факт, что я мог конкурировать с ним, показывает мне, на какой уровень я смог подняться", - цитирует футболиста журнал Wprost.

Левандовски отметил, что был даже рад, что среди недели не было матча, иначе ему было бы непросто настроиться на игру.

После церемонии организаторы France Football заявили о том, что не исключено, что приз за 2020-й год, который не вручали из-за пандемии коронавируса, может все же найти своего владельца. А Месси на награждении отметил, что в прошлом году Левандовски был лучшим.