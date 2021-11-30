Семин: Вручил бы "Золотой мяч" Левандовскому, но повлияла магия Месси

Известный тренер Юрий Семин специально для "РГ" прокомментировал итоги церемонии вручения "Золотого мяча".

Обладателем награды уже в седьмой раз стал аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси, опередивший польского форварда "Баварии" Роберта Левандовского из "Баварии" и бразильского полузащитника "Челси" Жоржиньо.

- Считаю, все заслуженно. Месси, Мбаппе, Жоржиньо, Левандовский, - это выдающиеся игроки. Выбор пал на Месси, с чем его можно только поздравить. Но если бы спрашивали мое мнение, я бы вручил приз Левандовски. Все-таки у поляка было чуть больше индивидуальных успехов. Однако свою роль сыграла магия Месси. Гениальный футболист, - заявил Семин.

Сам Месси после церемонии вручения отметил, что его успех стал возможен благодаря победе в Кубке Америки минувшим летом в составе сборной Аргентины.