Месси прокомментировал свою победу в споре за "Золотой мяч"

В понедельник в Париже Месси в седьмой раз в истории стал обладателем приза, который получает лучший футболист мира за календарный год. После победы аргентинец поблагодарил своих партнеров.

"У меня был хороший год в "Барселоне", хотя нам и не удалось выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Но мы до конца боролись за победу в чемпионате, выиграли Кубок Испании. Для меня огромная честь быть первым в истории футболистом "ПСЖ", выигравшим "Золотой мяч". Благодарю своих партнеров по команде в "Барселоне", "ПСЖ" и сборной Аргентины", - цитирует Месси RMC Sport.

Форвард добавил, что продолжает получать удовольствие от футбола, но не знает, сколько лет еще продлится карьера.

Также аргентинец обратился к польскому нападающему Роберту Левандовскому, которого многие называли главным претендентом на этот трофей.

"Роберт, ты заслуживаешь "Золотой мяч". И в прошлом году ты должен был стать его обладателем, но награда не вручалась", - сказал Месси.