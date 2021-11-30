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30.11.2021 01:36
Рубрика: Спорт

Отрыв Месси от Левандовски в голосовании за "Золотой мяч" составил 33 балла

Текст: Артур Нанян
Стало известно, сколько баллов в итоговом голосовании на "Золотой мяч" получили футболисты, вошедшие в топ-5 списка.
Футболист Лионель Месси. Фото: REUTERS Футболист Лионель Месси. Фото: REUTERS
Футболист Лионель Месси. Фото: REUTERS

Так, обладатель награды Лионель Месси ("Пари Сен-Жермен") набрал 613 баллов, что на 33 больше, чем у ставшего вторым форварда сборной Польши и "Баварии" Роберта Левандовски - 580. У полузащитника "Челси" Жоржиньо - 460 баллов, форварда "Реала" Карима Бензема - 239, одноклубника Жоржиньо Нголо Канте - 186.

Фото: REUTERS
"ПСЖ" недоволен тем, что Месси сыграет за сборную Аргентины

Отметим, что Месси в седьмой раз в карьере завоевал "Золотой мяч" и стал первым футболистом "ПСЖ" в истории, победившим в этой номинации. По словам Лионеля, ему вручили этот приз во многом благодаря победе в Кубке Америки в составе сборной Аргентины минувшим летом.

"Спасибо партнерам по "Барселоне", "ПСЖ" и сборной. Мне чего-то не хватало, а теперь все наоборот. Я воплотил свою мечту - выиграл трофей с национальной командой. Эта награда у меня в руках из-за того, что мы сделали на Кубке Америки", - заявил Месси на церемонии награждения в Париже.

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