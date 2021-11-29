Роберт Левандовски признан лучшим нападающим года

Футболист мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим нападающим года по версии журнала France Football. Церемония вручения наград проходит в Париже.

Приз Левандовски отдал бывший форвард лондонского "Челси" Дидье Дрогба. Отметим, что Роберт является одним из претендентов на "Золотой мяч" - награду, которую ежегодно вручают лучшему игроку, выступающему в Европе.

"Хочу поблагодарить руководство "Баварии", а также моих партнеров. Также хотелось бы сказать спасибо моей жене, маме и сестре, которые сегодня здесь рядом со мной. Рад оказаться на этой сцене", - отметил Левандовски.

Чуть ранее полузащитник "Барселоны" Педри стал обладателем премии "Трофей Копа", вручаемый лучшему футболисту года в возрасте до 21 лет.