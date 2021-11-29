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29.11.2021 23:14
Рубрика: Спорт

Роберт Левандовски признан лучшим нападающим года

Текст: Артур Нанян
Футболист мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим нападающим года по версии журнала France Football. Церемония вручения наград проходит в Париже.
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Приз Левандовски отдал бывший форвард лондонского "Челси" Дидье Дрогба. Отметим, что Роберт является одним из претендентов на "Золотой мяч" - награду, которую ежегодно вручают лучшему игроку, выступающему в Европе.

Фото: AP Photo/Kamil Zihnioglu
Стали известны первые итоги голосования за "Золотой мяч"

"Хочу поблагодарить руководство "Баварии", а также моих партнеров. Также хотелось бы сказать спасибо моей жене, маме и сестре, которые сегодня здесь рядом со мной. Рад оказаться на этой сцене", - отметил Левандовски.

Чуть ранее полузащитник "Барселоны" Педри стал обладателем премии "Трофей Копа", вручаемый лучшему футболисту года в возрасте до 21 лет.

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