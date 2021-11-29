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29.11.2021 21:04
Рубрика: Спорт

Стали известны первые итоги голосования за "Золотой мяч"

Текст: Артур Нанян
Издание France Football стало публиковать первые итоги голосования за "Золотой мяч" - приз, ежегодно вручаемый лучшему футболисту, выступающему в Европе.
Фото: AP Photo/Kamil Zihnioglu Фото: AP Photo/Kamil Zihnioglu
Фото: AP Photo/Kamil Zihnioglu
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения "Золотого мяча"

На данный момент известны игроки, занявшие места с 29-го по десятое. Перечислим их: Лука Модрич, Сезар Аспиликуэта (29-е место), Николо Барелла, Жерар Морено, Рубен Диаш (26-е), Фил Фоден (25-е), Педри (24-е), Харри Кейн (23-е), Бруну Фернандеш, Лаутаро Мартинес (21-е), Рияд Марез (20-е), Мейсон Маунт (19-е), Симон Кьер (18-е), Луис Суарес (17-е), Неймар (16-е), Рахим Стерлинг (15-е), Леонардо Бонуччи (14-е), Джорджо Кьеллини (13-е), Ромелу Лукаку (12-е), Эрлинг Холланд (11-е).

Официальная церемония вручения "Золотого мяча" начнется в 22:30 по московскому времени. Главными претендентами на приз считаются Лионель Месси ("ПСЖ"), Роберт Левандовски ("Бавария") и Карим Бензема ("Реал").

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