Карацев стал претендентом на приз "Прогресс года" АТР

Российский теннисист Аслан Карацев вошел в число четырех претендентов на награду "Прогресс года", который вручает Ассоциация теннисистов-профессионалов.

В число номинантов помимо Карацева попали британец Кэмерон Норри, норвежец Каспер Рууд и испанец Карлос Алькарас. Победителя определит голосование среди игроков АТР, оно завершится 7 декабря.

"Прогресс года" - награда, которую вручают теннисисту, который сумел достичь серьезного прорыва в рейтинге к концу года и демонстрировал высокий уровень игры.

Карацев начинал этот год за пределами первой сотни мирового рейтинга. На Открытом чемпионате Австралии он дошел до полуфинала, также он стал серебряным призером Олимпиады в миксте с Еленой Весниной, добился первых побед на турнирах АТР.