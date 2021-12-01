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01.12.2021 20:12
Рубрика: Спорт

Карацев стал претендентом на приз "Прогресс года" АТР

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский теннисист Аслан Карацев вошел в число четырех претендентов на награду "Прогресс года", который вручает Ассоциация теннисистов-профессионалов.

Фото: AP Photo/John Minchillo
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В число номинантов помимо Карацева попали британец Кэмерон Норри, норвежец Каспер Рууд и испанец Карлос Алькарас. Победителя определит голосование среди игроков АТР, оно завершится 7 декабря.

"Прогресс года" - награда, которую вручают теннисисту, который сумел достичь серьезного прорыва в рейтинге к концу года и демонстрировал высокий уровень игры.

Карацев начинал этот год за пределами первой сотни мирового рейтинга. На Открытом чемпионате Австралии он дошел до полуфинала, также он стал серебряным призером Олимпиады в миксте с Еленой Весниной, добился первых побед на турнирах АТР.

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