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01.12.2021 17:47
Рубрика: Спорт

Медведев и Рублев рассказали о настрое на победу в Кубке Дэвиса

Текст: Анна Козина
В четверг мужская сборная России по теннису проведет четвертьфинальный матч Кубка Дэвиса против команды Швеции.

На предварительном этапе финальной стадии наши теннисисты заняли первое место в группе, обыграв соперников из Эквадора (3:0) и действующих чемпионов турнира из Испании (2:1). Причем испанцы, выступавшие без Рафаэля Надаля, вылетели из турнира.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Команда Шамиля Тарпищева во главе со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым и пятым номером рейтинга Андреем Рублевым считается фаворитом соревнований, в которых россияне побеждали дважды, но довольно давно - в 2002 и 2006 годах.

- Мы рады пробиться в плей-офф. И сделаем все от нас зависящее, чтобы пройти как можно дальше, - приводит слова Рублева пресс-служба Кубка Дэвиса. - В 2019 году мы уступили в полуфинале. Конечно, мы хотим улучшить тот результат. Уверен, каждый будет выкладываться на сто процентов.

Боевой настрой команды выделил и Медведев.

- Чтобы попасть в плей-офф, нам достаточно было взять в парной игре у испанцев всего один гейм, а Рублев и Карацев выиграли матч. И это все, что вам нужно знать о нашем настрое, - подчеркнул Даниил. - Мы хотим быть лучшими, даже если эта встреча ничего не решает в раскладах. Наша цель - победить.

Фото: GettyImages
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На момент подписания этого номера "РГ" в печать было известно два полуфиналиста. Хорватия обыграла Италию и ждала победителя пары Сербия - Казахстан. Наши потенциальные соперники - немцы, которые оказались сильнее хорватов.

Между тем ATP объявила детали проведения другого командного турнира - ATP Cup-2022, который пройдет накануне Australian Open - в Сиднее 1-9 января. В прошлом году титул завоевали россияне.

Согласно регламенту в турнире примут участие 16 команд, которые разделят на четыре группы. Из каждой группы в плей-офф выйдут по две команды. Жеребьевка турнира пройдет 4 декабря, а 6-го опубликуют расписание соревнований. Призовой фонд турнира составит 10 миллионов долларов.

Спорт Теннис Кубок Дэвиса