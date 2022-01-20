Две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Торонто"

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин набрал два очка в победном матче против "Торонто" - 6:3.

"Кленовые листья", игравшие в гостях, открыли счет уже на третьей минуте встречи. Голкипера хозяев Игоря Шестеркина огорчил российский форвард Илья Михеев. Следом у "Торонто" отличился Митч Марнер.

Райан Ривз сократил отставание, но Майкл Бантинг снова вернул "Торонто" преимущество в две шайбы. После перерыва Ривз оформил дубль, а затем Адам Фокс с передачи Артемия Панарина сравнял счет.

Хозяева площадки поймали кураж и забросили еще три шайбы. Райан Строум с передачи Панарина вывел "рейнджеров" вперед, а окончательный результат установили Крис Крайдер и Фокс.

Голкипер победителей Игорь Шестеркин отразил 35 из 38 бросков.