Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"

Еще в начале ноября ряд зарубежных СМИ сообщили, что "Золотой мяч" в этом году выиграет Месси. Эту новость некоторые эксперты восприняли с восторгом, но некоторые не скрывали своего гнева. Дескать, после перехода в "ПСЖ" Лионель не блещет, да и его главный конкурент - Роберт Левандовски из "Баварии" - показывает феноменальную результативность.

Однако если брать этот год в целом, то Месси заслужил свой триумф. Летом он вместе со сборной завоевал Кубок Америки, одолев в финале хозяев турнира - принципиального соперника Бразилию. Лео был признан лучшим игроком соревнований, кроме того, он стал лучшим бомбардиром и ассистентом Копы. А за несколько месяцев до того Месси победил с "Барселоной" в розыгрыше Кубка Испании. Как оказалось потом, этот трофей был последним для аргентинца в стане "сине-гранатовых".

Добавим, что ранее Месси становился обладателем "Золотого мяча" в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. Его ближайшим преследователем остается Криштиану Роналду, в активе которого пять побед в данной номинации (2008,2013, 2014, 2016, 2017 годы).