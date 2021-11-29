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29.11.2021 23:52
Рубрика: Спорт

Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"

Текст: Артур Нанян
Футболист "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси в седьмой раз получил награду "Золотой мяч" - приз, ежегодно вручаемый журналом France Football лучшему игроку года, выступающему в Европе. Второе место занял Роберт Левандовски ("Бавария"), третье - хавбек сборной Италии Жоржиньо ("Челси").

Еще в начале ноября ряд зарубежных СМИ сообщили, что "Золотой мяч" в этом году выиграет Месси. Эту новость некоторые эксперты восприняли с восторгом, но некоторые не скрывали своего гнева. Дескать, после перехода в "ПСЖ" Лионель не блещет, да и его главный конкурент - Роберт Левандовски из "Баварии" - показывает феноменальную результативность.

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
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Однако если брать этот год в целом, то Месси заслужил свой триумф. Летом он вместе со сборной завоевал Кубок Америки, одолев в финале хозяев турнира - принципиального соперника Бразилию. Лео был признан лучшим игроком соревнований, кроме того, он стал лучшим бомбардиром и ассистентом Копы. А за несколько месяцев до того Месси победил с "Барселоной" в розыгрыше Кубка Испании. Как оказалось потом, этот трофей был последним для аргентинца в стане "сине-гранатовых".

Добавим, что ранее Месси становился обладателем "Золотого мяча" в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. Его ближайшим преследователем остается Криштиану Роналду, в активе которого пять побед в данной номинации (2008,2013, 2014, 2016, 2017 годы).

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