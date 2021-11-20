Месси забил первый гол в чемпионате Франции

Аргентинский нападающий "ПСЖ" Лионель Месси в субботу забил свой первый гол в чемпионате Франции. В матче против "Нанта" парижане победили со счетом 3:1, а Месси установил окончательный счет в матче.

К 14-му туру чемпионата Франции Месси подошел не имея на своем счету ни одного забитого мяча в турнире. И с "Нантом" сухая серия одного из самых результативных действующих игроков наконец-то была прервана.

Счет в матче парижане открыли уже на второй минуте. Леандро Паредес точным пасом нашел Килиана Мбаппе, который свой шанс не загубил. В оставшееся время командам не удалось изменить цифры на табло.

На 65-й минуте "ПСЖ" остался в меньшинстве после того, как арбитр встречи удалил голкипера Кейлора Наваса. В итоге тренерский штаб принял решение заменить Неймара на второго вратаря Серхио Рико.

Оставшись в меньшинстве парижане пропустили на 77-й минуте после удара Рандаля Коло Муани. "ПСЖ" ничья явно не устраивала, и команда вскоре вышла вперед. В этом "ПСЖ" посодействовал защитник "Нанта" Деннис Аппиа, записавший на свой счет автогол.

Ну а точку в матче на 87-й минуте поставил Месси, впервые в своей карьере отличившийся в чемпионате Франции.