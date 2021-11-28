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Рубрика: Спорт

Панарина оштрафовали на $5000 за бросок перчатки в соперника

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Фото: AP
Фото: AP

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин оштрафован на 5 тысяч долларов за бросок перчатки в игрока "Бостона" Брэда Маршана.

Фото: Nick Wass/AP
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Инцидент произошел в ходе недавнего матча. Маршан, известный провокатор на льду, что-то сказал россиянину, после чего тот снял с себя перчатку и бросил в оппонента. В НХЛ этот порыв не оценили и выписали россиянину штраф - пять тысяч долларов.

Тем временем сам Панарин рассказал, почему он так отреагировал на действия соперника. По словам нападающего "Рейнджерс" Маршан позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес России.

"Я тоже сказал ему не самые приятные вещи, но когда кто-то затрагивает страну, это другое. Думаю, все россияне захотели бы вступиться за свою страну", - приводит слова Панарина журналист Винс Меркольяно в Twitter.

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