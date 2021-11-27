Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Россиянин Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Он забросил три шайбы в ворота "Флориды".

Игра Овечкина в этом сезоне вызывает восхищение. Все внимание приковано к восьмому номеру "Вашингтона", который бьет свои же рекорды результативности.

Вот и в матче против "Флориды" он забросил три шайбы, принеся свей команде победу - 4:3. Для россиянина этот хет-трик стал 28-м в карьере.

Вторая звезда дня - еще один россиянин Кирилл Капризов. Форвард "Миннесоты" в матче против "Виннипега" набрал четыре очка, забросив одну шайбу и отдав три передачи. Капризов повторил свой рекорд результативности в одном матче.

Голкипер "Анахайма" Энтони Столарж стал третьей звездой дня, сыграв на ноль в матче против "Оттавы".