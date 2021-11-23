У молодежной сборной РФ по хоккею второй раз за месяц сменился наставник

Карусель на руководящих тренерских постах наш хоккей не красит. Чтобы идти на очередные репутационные риски, у Федерации хоккея России (ФХР) должны быть весомые причины. Объяснение самого Браташа, опубликованное на сайте ФХР, таковым, увы, не кажется. "На молодежном чемпионате мира в Канаде будет много общения с организаторами, сложный ковид-протокол, а Сергей имеет богатый опыт жизни в Северной Америке, игры и работы в НХЛ, большой опыт работы главным тренером в КХЛ, отлично знает английский язык". Допустим. Но разве Зубов не мог выполнять все эти функции, оставаясь ассистентом главного тренера? Зачем в очередной раз тасовать тренерский штаб, когда до старта молодежного чемпионата мира в Канаде остался всего месяц?
Любопытно, что Зубов вошел в штаб Олега Знарка, которого преждевременно объявили главным тренером сборной под олимпийский Пекин. Потом все переигралось в пользу Алексея Жамнова, и среди его помощников Зубова не оказалось. Зато Зубов поехал со сборной, возглавляемой Браташом на недавний Кубок Карьяла и даже исполнял там обязанности наставника в матче против шведов после того, как Браташ отбыл из расположения команды по семейным причинам. Теперь он главный тренер "молодежки" на постоянной основе. Хотя применительно к нашему хоккею о постоянстве говорить давно не приходится.
К слову, Браташ остался в штабе старшим тренером. Помогать Зубову будет и Олег Знарок, за которым закреплена должность консультанта.
Если отвлечься от подковерных интриг, что мы знаем о Сергее Зубове. В бытность игроком - один из лучших защитников Национальной хоккейной лиги, что подтверждает его включение в Зал славы НХЛ. Как тренер, работал в СКА, "Сочи". До конца октября нынешнего года возглавлял рижское "Динамо". Первый опыт взаимодействия с молодежью у Зубова случился как раз на Кубке Карьяла. "Работа с молодыми и талантливыми ребятами придает сил - это еще даже интереснее. Приятно видеть этот задор, эти эмоции ребят", - говорил тогда новый главный тренер "молодежки".
Смущает только то, что сбор команды начнется 1 декабря, а МЧМ-2021 в Канаде уже 26-го числа. То есть на то, чтобы полноценно познакомиться с "молодежкой", у Зубова будет меньше месяца.