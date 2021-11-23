У молодежной сборной РФ по хоккею второй раз за месяц сменился наставник

В российском хоккее очередная рокировка. Молодежную сборную возглавил Сергей Зубов. Он сменил Олега Браташа, который сам был назначен наставником "молодежки" чуть больше месяца назад вместо Игоря Ларионова.

Карусель на руководящих тренерских постах наш хоккей не красит. Чтобы идти на очередные репутационные риски, у Федерации хоккея России (ФХР) должны быть весомые причины. Объяснение самого Браташа, опубликованное на сайте ФХР, таковым, увы, не кажется. "На молодежном чемпионате мира в Канаде будет много общения с организаторами, сложный ковид-протокол, а Сергей имеет богатый опыт жизни в Северной Америке, игры и работы в НХЛ, большой опыт работы главным тренером в КХЛ, отлично знает английский язык". Допустим. Но разве Зубов не мог выполнять все эти функции, оставаясь ассистентом главного тренера? Зачем в очередной раз тасовать тренерский штаб, когда до старта молодежного чемпионата мира в Канаде остался всего месяц?

Любопытно, что Зубов вошел в штаб Олега Знарка, которого преждевременно объявили главным тренером сборной под олимпийский Пекин. Потом все переигралось в пользу Алексея Жамнова, и среди его помощников Зубова не оказалось. Зато Зубов поехал со сборной, возглавляемой Браташом на недавний Кубок Карьяла и даже исполнял там обязанности наставника в матче против шведов после того, как Браташ отбыл из расположения команды по семейным причинам. Теперь он главный тренер "молодежки" на постоянной основе. Хотя применительно к нашему хоккею о постоянстве говорить давно не приходится.

К слову, Браташ остался в штабе старшим тренером. Помогать Зубову будет и Олег Знарок, за которым закреплена должность консультанта.

На полноценное знакомство с "молодежкой" до чемпионата мира у Зубова останется меньше месяца

Если отвлечься от подковерных интриг, что мы знаем о Сергее Зубове. В бытность игроком - один из лучших защитников Национальной хоккейной лиги, что подтверждает его включение в Зал славы НХЛ. Как тренер, работал в СКА, "Сочи". До конца октября нынешнего года возглавлял рижское "Динамо". Первый опыт взаимодействия с молодежью у Зубова случился как раз на Кубке Карьяла. "Работа с молодыми и талантливыми ребятами придает сил - это еще даже интереснее. Приятно видеть этот задор, эти эмоции ребят", - говорил тогда новый главный тренер "молодежки".

Смущает только то, что сбор команды начнется 1 декабря, а МЧМ-2021 в Канаде уже 26-го числа. То есть на то, чтобы полноценно познакомиться с "молодежкой", у Зубова будет меньше месяца.