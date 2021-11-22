Овечкин продолжает стабильно забивать в НХЛ

В очередном матче чемпионата заокеанской Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александра Овечкина потерпел гостевое поражение от "Сиэтла" - 2:5, но российский форвард снова отличился заброшенной шайбой.

В НХЛ, где царит культ статистики, сейчас больше следят не за турнирным положением "Вашингтона", а за непрекращающимися бомбардирскими подвигами Овечкина. На данный момент в активе нашего нападающего 30 (15+15) очков по системе "гол плюс пас" за 19 игр. Это его лучший результат за карьеру на таком отрезке со старта чемпионата. Хотя воспитаннику московского "Динамо" уже 36 лет.

На счету Александра Великого 745 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Это четвертое место в списке лучших бомбардиров по данному показателю. На третьей позиции Яромир Ягр. Чтобы догнать чеха, Овечкину осталось 21 раз поразить ворота соперников.