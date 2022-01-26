Новости

В Кузбассе 90 горняков эвакуировали из шахты "Анжерская-Южная" 21:04
Сокращение плановой медицинской помощи детям в Москве не касается неотложных состояний 20:53
Посол США в РФ покинул здание МИД России без комментариев 20:31
Посол РФ: США вынуждают покинуть страну из-за разногласий по визам 20:30
В ПАСЕ подтвердили полномочия российской делегации 20:30
Евгений Плющенко попал в больницу 20:17
Расселение аварийных домов перевыполнено на 24% 20:16
Слуцкий: ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации 20:15
Объёмы пассажирских авиаперевозок внутри РФ превысили допандемийный уровень 20:12
ФХР объявила о замене в составе сборной на Олимпиаду 19:59
Минобороны Болгарии исключает участие в конфликте между РФ и НАТО 19:51
Американский посол в Москве прибыл в МИД РФ 19:46
CNN: США ведут переговоры об отправке военных в Восточную Европу 19:42
Летным экипажам разрешат противомалярийные препараты и противозачаточные средства 19:32
Трамп назвал безумием слова Байдена о возможной переброске войск из-за Украины 19:30
В Госдуме назвали возможные сроки поставки оружия в ЛНР и ДНР 19:25
В России выросла минимальная цена на водку 19:22
Депутат Рады: Украинцы шутят о готовности сдаться в плен России 19:20
Эксперт: Ограничение наценок на продукты не скажется на бизнесе 19:20
Президент МОК поприветствовал участников пекинского инновационного форума 19:18
Глава ЛНР: Страна готова к любому сценарию развития событий в Донбассе 19:14
Первые региональные ретейлеры обязались ограничить наценки на продукты 19:10
Курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей 19:09
Пять часов восстанавливали движение в ТиНАО после смертельной аварии 19:08
Голикова: Смертность в январе 2022 года ниже, чем год назад 19:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
26.01.2022 20:17
Рубрика: Спорт

Евгений Плющенко попал в больницу

Текст: Максим Домчев

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Группа российских спортсменов отправилась на Олимпийские игры в Пекин

Об этом в среду сообщил сам Плющенко на странице в Instagram. Он опубликовал видеообращение к своим поклонникам, в котором заявил, что чувствует себя нормально. Он также высказал слова благодарности в адрес медицинских работников.

"Обострение застало прямо во время тренировочного процесса. Со мной все хорошо! Повода для беспокойства уже нет! Следите за своим питанием и берегите здоровье!", - сказал он.

Плющенко добавил, что теперь вынужден питаться паровыми котлетами и бульоном. А врачам он дал обещание, что больше не будет нервничать.

Спорт Фигурное катание Евгений Плющенко