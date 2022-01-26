Евгений Плющенко попал в больницу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Об этом в среду сообщил сам Плющенко на странице в Instagram. Он опубликовал видеообращение к своим поклонникам, в котором заявил, что чувствует себя нормально. Он также высказал слова благодарности в адрес медицинских работников.

"Обострение застало прямо во время тренировочного процесса. Со мной все хорошо! Повода для беспокойства уже нет! Следите за своим питанием и берегите здоровье!", - сказал он.

Плющенко добавил, что теперь вынужден питаться паровыми котлетами и бульоном. А врачам он дал обещание, что больше не будет нервничать.