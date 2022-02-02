Сборная России сыграет стыковые матчи на стадионе "Динамо"

Сборная России по футболу проведет стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022 на стадионе "Динамо" в Москве. Такое решение принято с учетом нестабильной эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавируса. Ранее РФС объявил, что матчи пройдут в "Лужниках".

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев объяснил решение о смене арены тем, что в настоящее время нет возможности объективно оценить эпидемиологическую ситуацию, которая сложится в Москве к концу марта.

"Перенос игры на "Динамо" позволит даже с учетом возможных дополнительных ограничений посещаемости рассчитывать на то, что сборная в решающий момент не останется без необходимой поддержки", - приводит его слова сайт РФС.

24 марта сборная России встретится с Польшей, а в случае победы сыграет в итоговом стыковом матче с победителем встречи между Швецией и Чехией.