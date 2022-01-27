Карпин заявил, что сборная России сыграет с Польшей в смелый футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, в какой футбол его команда намерена сыграть в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.

Наставник сборной России побывал на зимних сборах нескольких клубов, где общался с кандидатами в национальную команду. По его словам, никто не отказался от разговора.

"Игроки охотно идут со мной на контакт, куда им деваться-то? Кто мне скажет: "Георгич, не хочу с тобой говорить"? Был один? Так это было давно", - сказал он в эфире Первого спортивного радио.

Также он рассказал, чем занимался в Дубае, где тренировалось сразу несколько ведущих клубов РПЛ.

"Переговорил практически со всеми ребятами, посмотрели, как провели отпуск, в каком состоянии находятся, переговорил с руководителями и тренерами "Спартака", "Зенита", "Краснодара", "Локомотива", собираем информацию больше на словах, чем визуально. Из тренировок видно, кто как готов, видно визуально, кто как, например, переносит беговую работу. Клубы делятся с нами информацией с GPS-датчиков. Провожу разговоры с футболистами, чтобы понять их настрой на окончание сезона, готовы ли они к сборной. Не скажу, что кто-то порадовал или удивил, потому что некоторые клубы только десять дней назад приехали на сборы", - сказал он.

Также Карпин рассказал, что ему понятно, на кого будет сделана ставка в стыковых матчах. При этом наставник команды рассчитывает, что команда сыграет в смелый атакующий футбол.

"Смелый футбол? Будем готовы в него играть. Да, будем играть в атаку, смело, мы так хотим. Получится ли - другой вопрос. Возразить игроки мне могут, но толку-то? Если ты не готов, не хочешь и не можешь... Я других игроков набираю, как они мне могут возразить?" - сказал Карпин.

Он также добавил, что следит за ситуацией с назначением нового главного тренера сборной Польши. Поэтому подготовка к игре против поляков будет вестись с учетом того, кто именно займет этот пост.

Матч Россия - Польша состоится 24 марта в Москве, в случае победы в финале россияне сыграют с победителем матча между Швецией и Чехией.