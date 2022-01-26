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26.01.2022 23:12
Рубрика: Спорт

"Спартак" и ЦСКА избавляются от ненужных игроков в зимнее межсезонье

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 18(8666)
Российские клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона, намеченному на конец февраля. В межсезонье внимание болельщиков приковано прежде всего к трансферам.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Одним из самых активных игроков на "рынке" остается "Спартак". После назначения на пост главного тренера Паоло Ваноли было очевидно, что в стане "красно-белых" произойдут большие изменения. Вслед за приобретением нескольких новичков клуб приступил к чистке состава: в течение недели спартаковцы продали в "Сочи" форварда Георгия Мелкадзе, а теперь отдали в аренду в "Фейеноорд" голландца Йоррита Хендрикса.

Фото: Getty Images
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Об уходе Хендрикса говорится уже несколько месяцев, хотя сам голландец, зарабатывавший в России, по разным данным, до 1,5 миллиона евро в год, не горел желанием покидать команду. Тем не менее руководству "Спартака" удалось убедить опорного хавбека сменить обстановку.

Между тем столичный ЦСКА отдал в аренду в "Рубин" Константина Кучаева. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста по окончании сезона. Как и в случае с Хендриксом, об уходе Кучаева из стана армейцев говорилось еще прошлым летом. При Алексее Березуцком россиянин перестал попадать в стартовый состав "красно-синих", в результате чего он стал рассматривать иные варианты продолжения карьеры. Перед арендой в казанский клуб Кучаев продлил контракт с ЦСКА до конца сезона 2023/24.

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