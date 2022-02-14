В РУСАДА заявили, что проба Валиевой была доставлена в Стокгольм в срок

РУСАДА опубликовало заявление, в котором сообщило о том, что лаборатория Всемирного антидопингового агентства в Стокгольме получила пробу фигуристки Камилы Валиевой в достаточный срок и должна была предоставить результаты до конца января. В РУСАДА отметили, что строго соблюдают требования Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов, в частности Международного стандарта по тестированию и расследованиям и Международного стандарта по защите частной жизни и личной информации.

"Проба спортсменки, отобранная 25 декабря 2021 года, была доставлена в лабораторию в срок, достаточный для выполнения анализа в стандартные временные рамки. После истечения сроков, предусмотренных международным стандартом, лаборатория проинформировала агентство о задержках в проведении анализов и предоставлении лабораторией отчетности ввиду очередной волны COVID-19, роста заболеваемости среди персонала лаборатории и правил карантина. Одновременно с этим, в своих сообщениях лаборатория указывала сроки готовности результатов анализа, позволяющие получить информацию от лаборатории до конца января 2022 года, то есть до начала Олимпийских игр в Пекине. Также, в январе лаборатория проинформировала, что анализ будет выполнен в приоритетном порядке, однако заключение о неблагоприятном результате анализа было представлено 7 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

В РУСАДА добавили, что после получения заключения от лаборатории была проведена обработка результатов, проведена подготовка всех необходимых документов и уведомление заинтересованных лиц. В максимально короткий срок проведены слушания независимым дисциплинарным антидопинговым комитетом по вопросу временного отстранения спортсменки и всех необходимых слушаний.

"В настоящее время РАА "РУСАДА" продолжает обработку результатов и расследование по указанному делу, в результате чего независимым дисциплинарным органом будет дана оценка всем обстоятельствам, имеющим отношение к возможному нарушению антидопинговых правил", - говорится в сообщении.

В понедельник Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение РУСАЛА о снятии временного отстранения с Камилы Валиевой которая сможет принять участие в турнире одиночниц.