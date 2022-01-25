Аргентинец ведет переговоры о возвращении в "Барселону"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси прилетел в Барселону, воспользовавшись паузой в чемпионате Франции.

По информации зарубежных СМИ, аргентинец поужинал в ресторане с некоторыми представителями своего бывшего клуба - "Барселоны". В частности, компанию Лионелю составили тренер "сине-гранатовых" Хави и полузащитник команды Серхио Бускетс.

В испанской прессе почти сразу же заговорили о возможном возвращении Месси в стан каталонцев. Сам семикратный обладатель "Золотого мяча" никогда и не скрывал, что однажды хотел бы вернуться на "Камп Ноу". Не далее как в ноябре прошлого года Лионель похвалил руководство "Барселоны" за идею назначения главным тренером Хави, а также признался в желании в какой-то момент вновь оказаться в "Барсе".

- Хави - тренер, который многое знает. Он прекрасно понимает ситуацию в клубе, он живет в городе с детства. Его уважают болельщики и футболисты, также он очень важен для молодежи. Не сомневаюсь: при нем "Барселона" будет расти. Что касается меня лично, то я всегда говорил, что когда-нибудь вернусь на "Камп Ноу", потому что там мой дом, я собираюсь жить в Барселоне, - сказал Месси.

К слову, недавно в "Барселону" вернулся один из лучших друзей Лионеля, его бывший партнер по этой команде Дани Алвес. Ветеран бразильского футбола призывает боссов "сине-гранатовых" сделать все возможное, дабы подписать Месси.

- Было бы здорово, если бы Лео завершил карьеру здесь, в "Барселоне". Это был бы отличный подарок как для Месси, так и для клуба. Руководство могло бы заняться этим вопросом, - отметил Алвес.

Надо сказать, что в "ПСЖ" у Месси дела складываются далеко не лучшим образом. На выходных он установил личный антирекорд, не сумев отличиться в матче с "Реймсом" (4:0). В 12 стартовых играх во французском первенстве Лионель забил лишь один мяч - это его худший показатель за всю карьеру к данному отрезку сезона.

Во Франции уже не первый месяц поговаривают о непростых отношениях между Месси и главным тренером "ПСЖ" Маурисио Почеттино. Якобы Лионель и его окружение связывают неважную форму игрока с тактикой Почеттино, который до сих пор четко не определился с функциями аргентинца на поле и использует его в разных ролях в атаке. В одном из интервью наставник парижан честно признался: порой ему приходится непросто из-за этих разговоров.

- В "ПСЖ" я и мой штаб имеем дело не только с лучшими футболистами в мире, но также и с их семьями, приближенными, фанатами. Это сложно. Все обсуждают, что такой-то игрок не адаптируется, такой-то страдает, у такого-то проблемы. А личные вопросы? Разве их нет у других сотрудников клуба? Но у нас у всех есть обязательства. Нужно искать баланс, иначе все начинает идти наперекосяк. Это касается и футболистов. Их окружение часто заставляет их поверить, что у них есть какие-то особые права, но нет никаких обязанностей, - заявил Почеттино.

Тем временем стало известно, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду готов покинуть клуб в летнее межсезонье. По информации зарубежных СМИ, такое решение португалец может принять сразу по нескольким причинам.

Во многом будущее Криштиану на "Олд Траффорд" зависит от двух вещей: сумеют ли "красные дьяволы" попасть в Лигу чемпионов и кто будет главным тренером команды. На данный момент хоть "Юнайтед" и идет на четвертом месте в турнирной таблице английского первенства, но по потерянным очкам его опережают как "Тоттенхэм", так и "Арсенал". К слову, по информации британских СМИ, зарплата Роналду снизится на 25 процентов (до 23 миллионов евро в год), если "манкунианцы" не пробьются в Лигу чемпионов.

Что касается отношений с нынешнем рулевым "МЮ" Ральфом Рангником, то со стороны кажется, что между ним и Криштиану далеко не все идеально. Все обострилось после недавнего матча с "Брентфордом" (3:1), когда португалец гневно отреагировал на замену в концовке встречи. Он не стал пожимать руку Рангнику и сел отдельно от остальных одноклубников на скамейке запасных.

- Я не истолковал это так, будто Криштиану бросает мне вызов. Не виню его, однако любой тренер хочет, чтобы все было не так эмоционально, особенно перед камерами, - уверен Рангник.

Между тем

В Кубке Африки состоялся исторический матч: в 1/8 финала Камерун принимал Коморские острова, вышедшие на поле с полевым игроком в воротах. Место в воротах гостей занял левый защитник Шакер Аль-Хадур. Все дело в том, что основной голкипер островитян получил травму, а двое остальных сдали положительные тесты на коронавирус. Коморские острова просили перенести игру, но по регламенту поединок должен состояться, если есть хотя бы 11 футболистов с отрицательным тестом на COVID-19. Аль-Хадур стал одним из героев встречи, пропустив от одного из фаворитов соревнований лишь два мяча (1:2) и отбив четыре из шести ударов в створ.