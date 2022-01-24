Лионель Месси установил личный антирекорд

Новости

Сердар Азмун заболел коронавирусом 00:05
Посол РФ назвал "несусветной ложью" сообщения об эвакуации дипломатов из США 24.01.2022
Военных из Джибути научат управлять роботом-сапером "Уран-6" 24.01.2022
Богослужение в Татьянин день в храме при МГУ пройдет без архиерея 24.01.2022
Захарова адресовала Le Figaro подборку фото со смеющимся Лавровым 24.01.2022
В России впервые суд остановил работу из-за коронавируса 24.01.2022
СМИ: Президент Буркина-Фасо подал в отставку на фоне протестов и мятежа 24.01.2022
Прокуратура проверит видео с медведем в подмосковной квартире 24.01.2022
Во время стрельбы в Гейдельбергском университете скончалась студентка 24.01.2022
Британия отменяет 10-дневный карантин для прибывающих в страну без вакцины 24.01.2022
В Москве усилили санитарные проверки из-за ситуации с "омикроном" 24.01.2022
Бывший мэр Чикаго стал послом США в Японии 24.01.2022
Сенатор Башкин: Полномочия делегации России в ПАСЕ не оспорят 24.01.2022
Польша начнет строительство нового заграждения на границе с Беларусью 24.01.2022
МИД Японии призвал своих граждан отказаться от поездок на Украину 24.01.2022
Беглов анонсировал новые ограничения из-за коронавируса в Петербурге 24.01.2022
ЛНР: ВСУ разместили бронетехнику на территории населенного пункта 24.01.2022
Один из пострадавших во время стрельбы в немецком вузе скончался 24.01.2022
Путин обсудил с президентом Кубы координацию действий на мировой арене 24.01.2022
Суд отказал экс-замглавы ФСИН Коршунову в освобождении по болезни 24.01.2022
В Смоленской области появились первые заразившиеся "омикроном" 24.01.2022
На Балтийском флоте начались крупные морские учения 24.01.2022
Белорусский аспирант награжден за изучение бозонных звезд во Вселенной 24.01.2022
Бастрыкин поручил проверить сообщения о пенсионерке, потерявшей квартиру 24.01.2022
В Омске суд арестовал школьницу, организовавшую убийство своей семьи 24.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
24.01.2022 23:09
Рубрика: Спорт

Лионель Месси установил личный антирекорд

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8663)
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси забил всего один мяч в 12 играх чемпионата Франции. Аргентинец демонстрирует худший результат в карьере по количеству голов в поединках национального первенства на данном этапе сезона.

На выходных Месси впервые за месяц попал в заявку своей команды. Но, выйдя на замену в концовке встречи 22-го тура против "Реймса" (4:0), Лионель результативными действиями не отметился. Свой единственный мяч во французском чемпионате обладатель "Золотого мяча" забил еще в октябре в ворота "Нанта".

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Криштиану Роналду не забивает в третьем матче подряд

Несмотря на низкую результативность Месси, главный тренер парижан Маурисио Почеттино доволен игрой своего подопечного.

"У Месси недавно был диагностирован коронавирус, ему пришлось непросто. После возвращения в строй он хорошо тренировался. Приятно, что Лео снова в общей группе. Он многое дает команде, его уровень мастерства неоспорим", - считает Почеттино.

К слову, в поединке с "Реймсом" дебютный мяч за "ПСЖ" забил один из лучших защитников мира Серхио Рамос. Испанец пропустил большую часть стартового отрезка сезона из-за травмы. Многие эксперты стали поговаривать о том, что парижане рассматривают вариант с досрочным расторжением контракта с Рамосом. Но Серхио остается во Франции.

В то же время повреждение в минувшей игре получил Килиан Мбаппе. Почеттино пришлось заменить форварда во избежание еще больших проблем. "На этой неделе мы решили его поберечь, но он чувствовал себя нормально. Очевидно, ему не хватило ритма после первых 6 минут, он немного устал. Мы предпочли заменить Килиана, чтобы не рисковать", - объяснил Почеттино.

Напомним, что уже 15 февраля "ПСЖ" примет мадридский "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси