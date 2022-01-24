Лионель Месси установил личный антирекорд

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси забил всего один мяч в 12 играх чемпионата Франции. Аргентинец демонстрирует худший результат в карьере по количеству голов в поединках национального первенства на данном этапе сезона.

На выходных Месси впервые за месяц попал в заявку своей команды. Но, выйдя на замену в концовке встречи 22-го тура против "Реймса" (4:0), Лионель результативными действиями не отметился. Свой единственный мяч во французском чемпионате обладатель "Золотого мяча" забил еще в октябре в ворота "Нанта".

Несмотря на низкую результативность Месси, главный тренер парижан Маурисио Почеттино доволен игрой своего подопечного.

"У Месси недавно был диагностирован коронавирус, ему пришлось непросто. После возвращения в строй он хорошо тренировался. Приятно, что Лео снова в общей группе. Он многое дает команде, его уровень мастерства неоспорим", - считает Почеттино.

К слову, в поединке с "Реймсом" дебютный мяч за "ПСЖ" забил один из лучших защитников мира Серхио Рамос. Испанец пропустил большую часть стартового отрезка сезона из-за травмы. Многие эксперты стали поговаривать о том, что парижане рассматривают вариант с досрочным расторжением контракта с Рамосом. Но Серхио остается во Франции.

В то же время повреждение в минувшей игре получил Килиан Мбаппе. Почеттино пришлось заменить форварда во избежание еще больших проблем. "На этой неделе мы решили его поберечь, но он чувствовал себя нормально. Очевидно, ему не хватило ритма после первых 6 минут, он немного устал. Мы предпочли заменить Килиана, чтобы не рисковать", - объяснил Почеттино.

Напомним, что уже 15 февраля "ПСЖ" примет мадридский "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.