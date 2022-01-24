Криштиану Роналду не забивает в третьем матче подряд

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду уходит с поля без гола в третьей встрече подряд. Португалец не сумел отличиться в играх против "Вулверхэмптона" (0:1), "Брентфорда" (3:1), а теперь и в матче с "Вест Хэмом" (1:0).

Справедливости ради, Роналду вышел не совсем здоровым на противостояние с "Вест Хэмом": накануне португалец почувствовал боль в шее и едва не остался вне заявки. И все же Криштиану сыграл с лондонцами, однако результативными действиями не отметился.

В целом в последнее время дела у Роналду складываются не лучшим образом не только на поле, но и за его пределами. Как сообщают британские СМИ, несколько молодых футболистов "МЮ" считают, что с Криштиану непросто найти общий язык. Якобы близость Роналду с соотечественниками Бруну Фернандешем и Диого Далотом привела к потере единства в раздевалке "красных дьяволов". Кроме того, молодежи не понравились слова португальца о том, что она плохо воспринимает критику.