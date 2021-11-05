СМИ: Месси стал обладателем "Золотого мяча" за 2021 год

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси по итогам 2021 года стал обладателем "Золотого мяча".

Об этом со ссылкой на источник сообщил португальский портал RTP. Сообщается, что Месси уже сообщили о том,что он стал обладателем этого трофея.

Также аргентинец, как утверждает издание, дал традиционное для победителя интервью учредившему этот приз журналу France Football.

Церемония награждения состоится 29 ноября в Париже. Месси уже становился обладателем "Золотого мяча" шесть раз.

В 2021 году Месси стал победителем Кубка Америки в составе сборной Аргентины. В составе "Барселоны" он в минувшем сезоне забил 30 мячей в чемпионате Испании и стал лучшим бомбардиром турнира.