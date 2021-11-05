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05.11.2021 21:59
Рубрика: Спорт

СМИ: Месси стал обладателем "Золотого мяча" за 2021 год

Текст: Максим Домчев

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси по итогам 2021 года стал обладателем "Золотого мяча".

Фото: REUTERS/Albert Gea
Месси заявил, что не получал предложения играть за "Барселону" бесплатно

Об этом со ссылкой на источник сообщил португальский портал RTP. Сообщается, что Месси уже сообщили о том,что он стал обладателем этого трофея.

Также аргентинец, как утверждает издание, дал традиционное для победителя интервью учредившему этот приз журналу France Football.

Церемония награждения состоится 29 ноября в Париже. Месси уже становился обладателем "Золотого мяча" шесть раз.

В 2021 году Месси стал победителем Кубка Америки в составе сборной Аргентины. В составе "Барселоны" он в минувшем сезоне забил 30 мячей в чемпионате Испании и стал лучшим бомбардиром турнира.

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