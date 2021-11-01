Месси заявил, что не получал предложения играть за "Барселону" бесплатно

Аргентинский нападающий Лионель Месси заявил о том, что сделал все возможное, чтобы остаться в "Барселоне" минувшим летом. Также он опроверг слова президента каталонского клуба о том, что ему предлагали играть за команду бесплатно.

"Как я объяснил перед отъездом, я сделал все возможное, чтобы остаться, и меня никогда не просили играть бесплатно. Они попросили меня снизить зарплату на пятьдесят процентов, и я сделал это без каких-либо проблем. Мы могли больше помогать клубу. Желанием меня и моей семьи было остаться в Барселоне", - приводит слова аргентинца Mundo Deportivo.

Месси подчеркнул, что ему не предлагали играть бесплатно за "Барселону" и слова президента клуба об этом он считает неуместными.

"Мне было больно, потому что я думаю, что ему не нужно было этого говорить. Это заставляет людей сомневаться во мне, чего, я думаю, я не заслуживаю, - сказал Месси.

Также Месси подчеркнул, что хотел бы вернуться в клуб после завершения карьеры и занять пост спортивного директора, чтобы помочь клубу в развитии.