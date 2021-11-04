Российскому хоккеисту Ничушкину грозит дисквалификация за допинг

Международная федерация хоккея проводит разбирательство в отношении российского нападающего Валерия Ничушкина, выступающего в Национальной хоккейной лиге. Хоккеист подозревается в употреблении допинга.

Как сообщил портал "Чемпионат", проба, взятая у Ничушкина в 2013 году, дала положительный результат на тестостерон. Теперь хоккеисту грозит четырехлетняя дисквалификация. Однако во время проведения расследования официальная информация о ходе дела и подробности не сообщаются.

В пресс-службе Российского антидопингового агентства заявили, что дело игрока находится под юрисдикцией Международной федерации хоккея.

"До вынесения решения о дисквалификации антидопинговая организация, в производстве и юрисдикции которой находится дело, не вправе раскрывать обстоятельства. Такая необходимость возникает из специфики антидопинговых дел, где квалификация нарушения очень тесно связана с личностью спортсмена, его правом на защиту частной информации, информации о его здоровье, показателях организма", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Ничушкин в 2014 году выступал на Олимпийских играх. В последнее время хоккеист выступает за океаном, и на его карьере в НХЛ возможная дисквалификация распространяться не будет.

В нынешнем сезоне Ничушкин выступает за "Чикаго".