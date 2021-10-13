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13.10.2021 21:33
Рубрика: Спорт

Перед ОИ-2022 на допинг протестируют более 5 тысяч спортсменов

Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(8586)
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) запустило антидопинговую программу перед зимней Олимпиадой, которая состоится в Пекине в феврале 2022 года. Предполагается, что тестирование пройдут порядка 5400 спортсменов, претендующих на участие в Играх. Об этом сообщает служба информации Олимпийского комитета России.
Фото: ROBYN BECK / AFP Фото: ROBYN BECK / AFP
Фото: ROBYN BECK / AFP

Списки атлетов, которым предстоит сдавать тесты, сформированы с участием международных спортивных федераций и национальных антидопинговых агентств, вошедших в экспертную группу Олимпиады. Эта группа будет контролировать реализацию программы и давать рекомендации по спортсменам, не вошедшим в изначальный пул тестирования.

Отметим, что перед зимней Олимпиадой-2018 в корейском Пхенчхане тестирование прошли около 3500 человек. Участие в Играх при этом приняли 2922 спортсмена.

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