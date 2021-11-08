Российско-украинская команда выиграла турнир по CS:GO в Швеции

Российско-украинская команда Natus Vincere (NAVI) стала победителем крупного турнира по компьютерной игре Counter-Strike Global Offensive (CS:GO), состоявшегося в Стокгольме.

В финале NAVI победила французский коллектив G2 Esports. В рамках турнира Natus Vincere не потерпела ни одного поражения, пишет ТАСС.

Соревнования по CS:GO проходили с 26 октября по 7 ноября. В них принимали участие 24 команды. Призовой фонд - два миллиона долларов, из которых один миллион достался NAVI.

Ранее российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2. В финале россияне переиграли соперников из Китая PSG.LGD со счетом 3:2.