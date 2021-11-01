В BetBoom выступили за признание киберспорта классическим видом спорта

Директор по маркетингу BetBoom Петр Кипа прокомментировал исследование ВЦИОМ, согласно которому 64% россиян не готовы признать киберспорт классическим спортом.

"Мы выступаем за то, чтобы киберспорт признали классическим видом спорта. Его аудитория существенно выросла и в некоторых странах по темпу роста опережает даже футбол.

Что касается России, то по данным Nielsen Sports рост аудитории киберспорта в возрасте от 13 лет составил 28% за год, а общее количество фанатов составило 15,4 млн человек. Исследование проводилось еще до победы Team Spirit на The International 10, которая дала дополнительную узнаваемость киберспорту. Миллионные стримы на Twitch, эфир в "Вечернем Урганте", поздравление Президента - о российской команде по Dota 2 узнали те, кто раньше обходили киберспорт стороной.

Гранд-финал The International 10 между Team Spirit и PSG.LGD стал самым популярным за всю историю Dota 2 - за ним следили более 2,7 млн человек. Это гораздо больше, чем у большинства "традиционных" видов спорта. И не стоит забывать, что это только одна дисциплина, а существуют еще CS:GO, League of Legends, мобильный гейминг.

Как показывает исследование ВЦИОМ, существует ассоциация киберспорта с нездоровым образом жизни. Но это стереотип. Чтобы хорошо играть, нужно правильно питаться, заниматься спортом, быть в тонусе. Только так можно сохранить концентрацию и быть в фокусе".