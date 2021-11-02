"Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ переиграла "Вашингтон" - 3:2. Лидер столичной команды Александр Овечкин впервые в сезоне не смог набрать ни одного очка.

Матч "Тампа-Бэй" - "Вашингтон" посетили представители штаба сборной России во главе с наставником команды Алексеем Жамновым. Помимо него, по данным североамериканских СМИ, на матче присутствовали тренер Сергей Гончар, скаут Владимир Малахов и менеджер по работе с игроками НХЛ Илья Ковальчук.

Как всегда активен на льду был лидер "Вашингтона" Александр Овечкин. Он нанес шесть бросков в створ ворот Андрея Василевского, но лучший голкипер НХЛ последних лет не позволил отличиться соотечественнику.

Пробить вратаря "молний" смог Бретт Лисон уже на второй минуте встречи. На это хозяева ответили точными бросками Алекса Киллорна, Энтони Чирелли и Брейдена Поинта. В концовке Конор Шири сократил отставание до минимума, но еще раз поразить свои ворота Василевский не позволил.

Российский голкипер проводил свой 300-й матч в НХЛ и одержал 194-ю победу. Больше побед лишь у легендарного участника Суперсерии-72 Кена Драйдена - 196.

Василевский в итоге отразил 31 из 33 бросков, и был признан второй звездой матча.

Из россиян смог набрать одно очко лишь Евгений Кузнецов, отметившийся результативной передачей. Овечкин же впервые в сезоне не смог заработать ни одного очка.