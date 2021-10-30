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30.10.2021 11:17
Рубрика: Спорт

Овечкин повторил свое достижение 12-летней давности

Текст: Артур Нанян
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил одну из двух шайб своей команды в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Аризоны" (2:0).

Овечкин набрал 15 (9+6) очков в восьми встречах сезона. Это наименьшее количество игр, которое потребовалось россиянину для достижения отметки в 15 баллов после сезона 2009/10. Тогда в активе Александра была 16 (11+5) очков в восьми стартовых поединках сезона.

Фото: Scott Rovak/NHLI via Getty Images
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"Я бы не сказал, что отличная форма Овечкина для нас сюрприз. Он ведь делает то же самое 17 лет. Возможно, у него был один из 17 не очень удачный год, но… В общем, нет, никакого сюрприза для нас нет", - отметил защитник "Вашингтона" Джон Карлсон.

Гол в ворота "Аризоны" стал для Овечкина 739-м в чемпионатах НХЛ. Россиянин по-прежнему идет на пятом месте среди лучших бомбардиров за всю историю лиги. До четвертой строчки, которую занимает Бретт Халл, осталось две шайбы. Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894 шайбы). В топ-3 также входят Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

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