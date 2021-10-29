Гол и передача Тарасенко не спасли "Сент-Луис" от поражения

"Сент-Луис" проиграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4.

Заброшенной шайбой и голевой передачей у "Блюз" отметился Владимир Тарасенко. Теперь на счету россиянина 8 (4+4) очков в шести встречах сезона и 450 (222+228) очков в 537 матчах за карьеру в регулярных чемпионатах.

Что касается одноклубников Тарасенко, то Иван Барбашев отыграл 16:52 и отдал результативную передачу, заработав также двухминутное удаление. В свою очередь Павел Бучневич провел на льду 12:56 и нанес три броска в створ.

Это поражения стало для "Сент-Луиса" первым в сезоне после пяти стартовых побед. "Колорадо" одержал третью победу при четырех поражениях.