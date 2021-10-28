Овечкин продлил результативную серию в чемпионате НХЛ

Продолжается регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В очередной раз блеснул мастерством российский форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.

Столичный клуб принимал "Детройт Ред Уингз" и уступил в овертайме - 2:3.

Автором решающей шайбы стал Дилан Ларкин. Форвард гостей Владислав Наместников сделал результативную передачу.

А вот в составе "Вашингтона" отличились Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Для Овечкина этот гол стал 271-м в большинстве в карьере в НХЛ. Он отстает на три шайбы от Дэйва Андейчака, который является рекордсменом лиги по этому показателю.

Кроме того, Овечкин продлил результативную серию - 13 очков по системе "гол плюс пас" (8+5). С каждым новым голом россиянин приближается, казалось бы, к вечному рекорду великого канадца Уэйна Гретцки (894). Совсем скоро российский снайпер побьет рекорд Бретта Халла (741), входящего в четверку лучших бомбардиров за всю историю НХЛ.

Тем временем стало известно, что россияне Артемий Панарин, Сергей Бобровский и Никита Кучеров попали в список самых высокооплачиваемых хоккеистов в нынешнем сезоне НХЛ по версии журнала Forbes.

Доход форварда "Рейнджерс" Панарина составляет 11,2 миллиона долларов - шестое место в рейтинге. Хоккеист "Тампы" Кучеров занял девятое место (10,3 миллиона долларов), вратарь "Флориды" Бобровский - десятый (10,1 миллиона долларов).

Самым высокооплачиваемым игроком стал форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид (16,4 миллиона долларов), второй - Остон Мэттьюс из "Торонто" (12,2 миллиона долларов), третий - Эрик Карллсон из "Сан-Хосе" (12,1 миллиона долларов).