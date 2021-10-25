Российский вратарь в НХЛ оформил уникальное достижение

Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин внес решающий вклад в победу своей команды над "Вегасом" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Сорокин отразил все 42 броска по своим воротам, а "Айлендерс" забили дважды - 2:0.

Уникальность ситуации в том, что Сорокин играл второй день подряд. Причем накануне он тоже не пропустил ни одной шайбы: "Айлендерс" одолели "Аризону" - 3:0.

"Сорокин никогда не играл два матча за два дня. Но я, по-моему, переживал больше, чем он. Илья просто сказал: "Я в порядке", - и отыграл так, что к нему нет никаких вопросов", - поделился впечатлениями наставник команды Барри Троц.

Добавим, что Илья Сорокин стал первым вратарем в истории клуба, сумевшим оформить два "сухаря" за два дня.