Витория: Если покину клуб, у меня останется много историй, которые смогу рассказать

Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория подвел итог дерби с "Локомотивом", которое завершилось со счетом 1:1, оценил судейство в матче и высказал свое отношение к слухам о своей возможной отставке.

Руй Витория: Игра была непростой по нескольким причинам. В самом начале пришлось поменять состав из-за травмы Жиго, а потом случилось удаление. Приходилось много бегать. В первом тайме не очень чувствовали игру. Во втором игру почувствовали.

Хотелось бы отдельно отметить удар Соболева головой. При других обстоятельствах - это был бы гол. Доволен, как сыграли во втором тайме.

Как оцените судейство и конкретно момент со второй желтой карточкой и удалением Руслана Литвинова? И за счет чего вам удалось переиграть "Локомотив" во втором тайме?

Руй Витория: Касаемо удаления, мне оно показалось не самым справедливым. Но я принимаю это решение арбитра. Но хотелось бы в целом отметить не самую лучшую манеру судейства. Хочу отметить по поводу ситуации с Литвиновым, когда судья не дает карточку "Локомотиву", а дает нам в аналогичной ситуации, это не самое справедливое решение. Эта ситуация дисбалансировала игру. Что касается второго вопроса, мы лучше занимали зоны и лучше следили за соперником. Разрабатывая все эти моменты и играя в зонах, нам удалось отыграться.

Вы упомянули травму Жиго. Насколько она серьезная? И как оцените игру Ильи Кутепова, заменившего Жиго в самый последний момент?

Руй Витория: Мне кажется, что травма Жиго не очень серьезная. Он делал разминку, почувствовал дискомфорт и сказал об этом мне. Кутепов попался в достаточно сложную ситуацию, но он отлично себя показал и неплохо развивал ситуацию.

Насколько тяжело было подготовиться психологически к сегодняшней игре после изматывающего матча с "Лестером" на неделе? Тем более когда вокруг вас постоянно слухи об отставке…

Руй Витория: По поводу первого вопроса - достаточно тяжело подготовиться к играм, которые проходят с такой интенсивностью. Мы в "Лестере" показали хорошую игру, и, даже несмотря на усталость, команда показала хорошее внутреннее общение. Я не привык доверять слухам, но жизнь тренеров она такая. Самое главное - ни о чем не думать и продолжать работать. Сегодня во втором тайме мы показали хорошие тактические решения и продолжаем работать.

Почему сегодня поменяли Кофрие? И как вам работается в свете слухов о вашей отставке?

Руй Витория: У него была травма ноги. Кроме того, Рассказов не до конца восстановился, и у нас были риски. В конце игры Макси стал показывать, что ему не очень хорошо, и мы приняли решение сделать замену. Все наши замены, которые мы производили были направлены на то, чтобы создать в игре определенный баланс. Что касается второго вопроса, я очень люблю клуб, верю в то, что делаю. Если же я окажусь вне клуба, у меня останется много историй, которые я смогу рассказать.