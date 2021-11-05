"Спартак" сыграл вничью с "Лестером" в Лиге Европы

Московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Лестером" в матче группового раунда Лиги Европы - 1:1. Голкипер красно-белых Александр Селихов отразил пенальти.

"Спартак" по итогам первого круга занимал последнее место в группе, но шансов пройти в плей-офф еще не потерял. Для этого нужно было, как минимум, не проиграть в Англии "Лестеру". Учитывая последние результаты, а точнее даже саму игру команды, за красно-белых было очень тревожно.

Перед матчем поклонников "Спартака" интересовало, кто же займет место в воротах команды - Александр Максименко, вдоволь настрадавшийся в последнее время, или же Александр Селихов, далеко не блестяще сыгравший в недавнем матче против "Ростова".В итоге Руй Витория доверил ворота Селихову.

"Спартак" начал матч ярко и провел пару опасных атак. "Лестер" в долгу не остался и постоянно нагнетал угрозу на ворота Селихова. В одном из моментов на выручку спартаковскому вратарю пришла перекладина после дальнего удара одного из игроков хозяев поля. В итоге, несмотря на все старания "Лестера", первая половина матча завершилась вничью - 0:0.

А вторая половина преподнесла хозяевам неприятный сюрприз. Виктор Мозес начал атаку своей команды в центре поля, после чего помчался в штрафную. Игнатов прострелил с фланга и бывший игрок "Челси" в красивом прыжке головой отправил мяч в дальний угол.

Увы, радость продлилась недолго. После навеса углового Даниэль Амарти головой пробил мимо Селихова. "Лестер" продолжил атаковать и вскоре заработал пенальти. Но Селихов сумел отразить удар лучшего игрока английского клуба Джейми Варди.

Вратарь "Спартака" Александр Селихов отражает пенальти. Фото: Григорий Дукор/ТАСС

Все оставшееся время "Спартак" отбивался, как мог. И в итоге выстрадал ничью, заработав четвертое очко в группе в непростом матче. У "Лестера" - 5 очков, в активе "Легии" - 6, у лидера - "Наполи" - 7.