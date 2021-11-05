Новости

Вильфанд: Воздух в центре европейской части России прогреется до +13 01:47
В подмосковных Химках после стрельбы обнаружено тело мужчины 01:24
"Спартак" сыграл вничью с "Лестером" в Лиге Европы 01:01
Командир атомной подлодки США лишился должности за столкновение с горой 00:29
Почему собаки наклоняют голову во время разговора с хозяином 00:10
В Сан-Франциско обяжут детей предъявить доказательства вакцинации от COVID-19 04.11.2021
Собянин: Эффект нерабочих дней поймем в конце следующей недели 04.11.2021
Селихов сыграет в воротах "Спартака" в матче против "Лестера" 04.11.2021
Песков рассказал про давнее приглашение Лукашенко в Крым 04.11.2021
Российскому хоккеисту Ничушкину грозит дисквалификация за допинг 04.11.2021
Россия сыграет с Португалией в полуфинале Межконтинентального кубка 04.11.2021
На столицу вновь обрушится сильный туман 04.11.2021
Путин поддержал идею новых выплат жителям и защитникам Севастополя 04.11.2021
Российские пловчихи выиграли золото ЧЕ в эстафете 04.11.2021
Путин и Лукашенко поговорили по телефону после заседания Высшего Госсовета 04.11.2021
На детском конкурсе красоты в Анталье победила девятилетняя россиянка 04.11.2021
Собянин сообщил о снижении числа госпитализаций с COVID-19 в Москве 04.11.2021
В Подмосковье из психбольницы сбежал опасный убийца 04.11.2021
Мезенцев объявил о работе над "кефирной" вакциной от коронавируса 04.11.2021
Лукашенко попросил Путина взять его с собой в Крым 04.11.2021
Пятигорская епархия РПЦ запустила флешмоб с фото на фоне храмов 04.11.2021
Лукашенко назвал сроки проведения референдума по конституции 04.11.2021
Лукашенко подтверждает нацеленность на расширение интеграции с Россией 04.11.2021
Путин и Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства 04.11.2021
В Москве ожидается ветер до 17 метров в секунду 04.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
05.11.2021 01:01
Рубрика: Спорт

"Спартак" сыграл вничью с "Лестером" в Лиге Европы

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Лестером" в матче группового раунда Лиги Европы - 1:1. Голкипер красно-белых Александр Селихов отразил пенальти.
Игрок "Спартака" Александр Соболев (на переднем плане). Фото: Григорий Дукор/ТАСС Игрок "Спартака" Александр Соболев (на переднем плане). Фото: Григорий Дукор/ТАСС
Игрок "Спартака" Александр Соболев (на переднем плане). Фото: Григорий Дукор/ТАСС

"Спартак" по итогам первого круга занимал последнее место в группе, но шансов пройти в плей-офф еще не потерял. Для этого нужно было, как минимум, не проиграть в Англии "Лестеру". Учитывая последние результаты, а точнее даже саму игру команды, за красно-белых было очень тревожно.

Фото: РИА Новости
Тренер "Спартака" Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке

Перед матчем поклонников "Спартака" интересовало, кто же займет место в воротах команды - Александр Максименко, вдоволь настрадавшийся в последнее время, или же Александр Селихов, далеко не блестяще сыгравший в недавнем матче против "Ростова".В итоге Руй Витория доверил ворота Селихову.

"Спартак" начал матч ярко и провел пару опасных атак. "Лестер" в долгу не остался и постоянно нагнетал угрозу на ворота Селихова. В одном из моментов на выручку спартаковскому вратарю пришла перекладина после дальнего удара одного из игроков хозяев поля. В итоге, несмотря на все старания "Лестера", первая половина матча завершилась вничью - 0:0.

А вторая половина преподнесла хозяевам неприятный сюрприз. Виктор Мозес начал атаку своей команды в центре поля, после чего помчался в штрафную. Игнатов прострелил с фланга и бывший игрок "Челси" в красивом прыжке головой отправил мяч в дальний угол.

Увы, радость продлилась недолго. После навеса углового Даниэль Амарти головой пробил мимо Селихова. "Лестер" продолжил атаковать и вскоре заработал пенальти. Но Селихов сумел отразить удар лучшего игрока английского клуба Джейми Варди.

Вратарь "Спартака" Александр Селихов отражает пенальти. Фото: Григорий Дукор/ТАСС

Все оставшееся время "Спартак" отбивался, как мог. И в итоге выстрадал ничью, заработав четвертое очко в группе в непростом матче. У "Лестера" - 5 очков, в активе "Легии" - 6, у лидера - "Наполи" - 7.

Спорт Футбол Лига Европы Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Лига Европы 2021/2022