Главный тренер "Локомотива": Я доволен ничьей со "Спартаком"

Главный тренер московского "Локомотива" Маркус Гисдоль признался, что доволен ничьей (1:1) в матче со "Спартаком". Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции после дерби.

Маркус Гисдоль: Команда выдала прекрасный первый тайм. Вот это удаление игрока "Спартака" немного сыграло негативную роль для нас. Я могу это объяснить. У меня перед игрой были опасения. Последние недели дались нам очень тяжело, много травмированных игроков, трудно освежать игру. Когда играешь в большинстве, нужно бегать минимум столько же, сколько соперник. У нас это не получилось. Но в целом я доволен результатом.

Почему вы поменяли в начале второго тайма Марадишвили на Мурило?

Маркус Гисдоль: У меня было ощущение, что все наши игроки были с желтой карточкой. Особенно быстро получили предупреждения опорники. Маара - молодой игрок, и я хотел его обезопасить. Мурило был готов сыграть 30 минут, мы это знали. И поэтому решение было логичным.

Чего же конкретно не хватило команде во втором тайме, чтобы довести матч до победы?

Маркус Гисдоль: Надо лучше контролировать игру. Частые свистки судьи немного лишили обе команды агрессивности. Но я не буду искать оправданий, комментируя действия судьи. Что касается вопроса, почему так плохо сыграли во втором тайме, нам просто не хватило сил. В предыдущих матчах мне тоже приходилось делать замены, чтобы игроки не проводили слишком много времени на поле и не получали травмы. Где только была возможность заменить игрока, мне приходилось думать об этом. Поэтому я могу только сделать комплимент своей команды. Она достойно билась, боролась. Уверен, что после перерыва кадровая ситуация улучшится.

Можете пояснить, возвращения кого именно вы ждете после паузы?

Маркус Гисдоль: Тикнизян вернется, Пабло, Мурило сможет играть весь матч. То же касается Камано. Бека-Бека дисквалифицирован, Рыбусь. Список большой. Уверен, после перерыва на сборные ситуация будет намного лучше. У Мурило был рецидив старой травмы. После рецидива надо быть особенно осторожными. Что касается Пабло, у него было мышечное повреждение. Уверен, на следующей неделе он уже присоединится к команде.