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06.11.2021 22:00
Рубрика: Спорт

"Галатасарай" требует засчитать "Локомотиву" поражение

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Футбольный клуб "Галатарасай" обратился в УЕФА с требованием присудить "Локомотиву" поражение в недавнем матче Лиги Европы.

Как говорится в заявлении клуба, "Галатарасай" по итогам домашнего матча против "Локомотива", который завершился со счетом 1:1, требует от УЕФА пересмотреть результат матча. Причиной для такого шага послужили действия арбитра встречи Сандро Шерера.

В компенсированное время матча он показал футболисту "Локомотива" Дмитрию Живоглядову две желтые карточки, но при этом не удалил его с поля.

В случае если требование о присуждении поражения "Локомотиву" будет отклонено, "Галатасарай" намерен добиваться переигровки.

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