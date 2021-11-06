"Галатасарай" требует засчитать "Локомотиву" поражение

Футбольный клуб "Галатарасай" обратился в УЕФА с требованием присудить "Локомотиву" поражение в недавнем матче Лиги Европы.

Как говорится в заявлении клуба, "Галатарасай" по итогам домашнего матча против "Локомотива", который завершился со счетом 1:1, требует от УЕФА пересмотреть результат матча. Причиной для такого шага послужили действия арбитра встречи Сандро Шерера.

В компенсированное время матча он показал футболисту "Локомотива" Дмитрию Живоглядову две желтые карточки, но при этом не удалил его с поля.

В случае если требование о присуждении поражения "Локомотиву" будет отклонено, "Галатасарай" намерен добиваться переигровки.