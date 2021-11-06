"Барселона" упустила победу над "Сельтой", ведя со счетом 3:0

"Барселона" в матче чемпионата Испании после первого тайма обыгрывала "Сельту" 3:0, но не смогла удержать победу. Итог матча - 3:3.

"Барселона" перед этим матчем объявила о назначении на пост главного тренера легенды клуба Хави. Каталонцы крайне неудачно проводят нынешний сезон и на нового наставника возлагаются надежды на то, что клуб все же сможет побороться в чемпионате и Лиге чемпионов за самые высокие места.

В матче против "Сельты" "Барселона" выдала яркий первый тайм. Уже на пятой минуте Ансу Фати открыл счет. На 18-й минуте Серхио Бускетс увеличил разницу в счете, а спустя 16 минут Мемфис Депай довел счет до крупного.

Но после перерыва "Сельта" сумела совершить подвиг. Усилиями Яго Аспаса, сделавшего дубль, и Нолито команда сравняла счет. Причем второй в матче мяч Аспас забил уже в компенсированное время второго тайма.