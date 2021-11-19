Капризов провел самый результативный матч в карьере в НХЛ

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов установил личный рекорд в НХЛ, набрав четыре очка в матче против "Далласа".

Матч завершился победой "дикарей" со счетом 7:2. Наибольший вклад в успех своей команды внес российский нападающий Кирилл Капризов. Он поучаствовал в четырех заброшенных шайбах.

На счету Капризова, который неудачно начал нынешний сезон, гол и три результативные передачи. Благодаря этому россиянин в 16 матчах набрал уже 15 очков.

В составе "Далласа" голевая передача на счету Дениса Гурьянова. Голкипер "звезд" Антон Худобин смог отразить 19 бросков из 26.