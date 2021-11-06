Сборная России стала победителем Межконтанентального кубка по пляжному футболу. В решающем матче команда Михаила Лихачева одолела сборную Ирана - 3:2.

Нынешний сезон для сборной России по пляжному футболу сложился более чем удачно. Команда Лихачева в августе завоевала титул чемпионов мира, а завершила сезон победой в Межконтинентальном кубке.

В финале россияне встречались с командой Ирана, с которой играли в одной группе в предварительном раунде. Тогда россияне без группы лидеров победили со счетом 4:3.

На третьй минуте встречи счет голам открыл Борис Никаноров, а затем, на 14-й и 18-й минутах, он оформил хет-трик и сделал счет 3:0.

В концовке иранцам удалось сократить отставание до минимума благодаря дублю Мохаммада Мохтари, но большего действующие чемпионы мира сопернику не позволили.

Сборная России выиграла этот турнир в четвертый раз в истории.