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06.11.2021 17:18
Рубрика: Спорт

"Арсенал" разошелся миром с игравшей почти весь матч вдесятером "Уфой"

Текст: Максим Домчев

"Арсенал" и "Уфа" сыграли вничью в матче 14-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча в Туле завершилась со счетом 0:0.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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В первом тайме гости остались вдесятером. Футболист "Уфы" Руслан Фищенко умудрился уже на 19-й минуте получить от арбитра вторую желтую карточку, которая превратилась в красную. Но воплотить численное преимущество в гол тульскому клубу не удалось. "Уфа" выстояла, а защитник гостей Алексей Никитин по итогам встречи был признан лучшим игроком.

"Арсенал" остался на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков. У "Уфы" на балл больше и 11-е место.

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