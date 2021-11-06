"Арсенал" разошелся миром с игравшей почти весь матч вдесятером "Уфой"

"Арсенал" и "Уфа" сыграли вничью в матче 14-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча в Туле завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме гости остались вдесятером. Футболист "Уфы" Руслан Фищенко умудрился уже на 19-й минуте получить от арбитра вторую желтую карточку, которая превратилась в красную. Но воплотить численное преимущество в гол тульскому клубу не удалось. "Уфа" выстояла, а защитник гостей Алексей Никитин по итогам встречи был признан лучшим игроком.

"Арсенал" остался на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков. У "Уфы" на балл больше и 11-е место.