Иван Сиденков рассудит "Спартак" и "Локомотив" в 14-м туре РПЛ

Бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым будет обслуживать московское дерби между "Спартаком" и "Локомотивом" в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте РФС.

Встреча команд, являющаяся центральной в туре, пройдет 7 ноября на стадионе "красно-белых" в Тушино.

Помогать Сиденкову будут судьи на линиях Андрей Болотенков и Валентин Мурашов, резервный арбитр - Сергей Цыганок. Рефери VAR - Алексей Матюнин, его ассистент - Антон Кобзев. Инспектор матча - Эдуард Малый.

На другие матчи тура главными арбитрами назначены:

"Арсенал" (Тула) - "Уфа" - Кирилл Левников,

"Крылья Советов" (Самара) - "Химки" - Артем Любимов,

"Динамо" (Москва) - "Краснодар" - Владимир Москалев,

"Сочи" - ЦСКА (Москва) - Сергей Иванов,

"Урал" (Екатеринбург) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - Игорь Панин,

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Рубин" (Казань) - Павел Шадыханов,

"Ахмат" (Грозный) - "Нижний Новгород" - Владислав Безбородов.