Иван Сиденков рассудит "Спартак" и "Локомотив" в 14-м туре РПЛ

Бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым будет обслуживать московское дерби между "Спартаком" и "Локомотивом" в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте РФС.
Встреча команд, являющаяся центральной в туре, пройдет 7 ноября на стадионе "красно-белых" в Тушино.
Помогать Сиденкову будут судьи на линиях Андрей Болотенков и Валентин Мурашов, резервный арбитр - Сергей Цыганок. Рефери VAR - Алексей Матюнин, его ассистент - Антон Кобзев. Инспектор матча - Эдуард Малый.
На другие матчи тура главными арбитрами назначены:
"Арсенал" (Тула) - "Уфа" - Кирилл Левников,
"Крылья Советов" (Самара) - "Химки" - Артем Любимов,
"Динамо" (Москва) - "Краснодар" - Владимир Москалев,
"Сочи" - ЦСКА (Москва) - Сергей Иванов,
"Урал" (Екатеринбург) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - Игорь Панин,
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Рубин" (Казань) - Павел Шадыханов,
"Ахмат" (Грозный) - "Нижний Новгород" - Владислав Безбородов.