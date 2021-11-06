"Крылья Советов" разгромили "Химки" в чемпионате России по футболу

Футболисты самарских "Крыльев Советов" одержали крупную победу над подмосковными "Химками" в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра закончилась со счетом 3:0.

Накануне тура стало известно о том, что наставник самарской команды Игорь Осинькин по итогам прошедшего месяца был признан лучшим тренером РПЛ. Это приятное известие наверняка добавило положительных эмоций игрокам и тренерскому штабу перед важной встречей против "Химок".

В первом тайме хозяева старались больше атаковать и дважды были вознаграждены за усердие. На 20-й минуте счет в матче открыл Владислав Сарвели. В конце тайма арбитр матча назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал вызванный в сборную России нападающий Иван Сергеев.

Во втором тайме окончательный результат установил Роман Ежов. Самарцы после этой победы поднялись на шестое место в турнирной таблице. В их активе 22 очка. "Химки" располагаются на предпоследнем месте с 12 баллами на счету.