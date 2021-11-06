Новости

Еще один ракетный дивизион заступил на охрану воздушных рубежей Беларуси 19:26
Первый за полтора года рейс из Москвы прибыл на Пхукет 19:02
"Крылья Советов" разгромили "Химки" в чемпионате России по футболу 18:56
Посол Эфиопии опроверг сообщения об окружении Аддис-Абебы 18:52
Мурашко: Экспертиза детской вакцины от коронавируса скоро завершится 17:55
Дмитрий Мезенцев - о новом этапе интеграции Беларуси и России в проекте "Вопрос номер один" 17:55
Президент Узбекистана анонсировал изменения в конституции страны 17:52
Вышел новый тизер четвертого сезона "Очень странных дел" 17:38
"Арсенал" разошелся миром с игравшей почти весь матч вдесятером "Уфой" 17:18
Трейлер: Майк Тайсон и "Гора" из "Игры престолов" в арабском боевике 16:47
Эксперт назвала уровень зарплат в сфере IT 16:36
Съемки второй "Черной пантеры" остановлены из-за травм главной актрисы 16:30
"И слава Богу": Певцов объяснил, почему перестал сниматься в кино 16:15
Три человека пострадали в драке в подмосковном Лыткарино 15:52
Саакашвили обвинили в планировании госпереворота в Грузии 15:44
Митрополит Иларион: Режим QR-кодов себя оправдал 15:28
Сборная России по футболу попросила Oxxxymiron перенести релиз альбома 15:25
В Баварии три пассажира получили ножевые ранения в поезде 15:13
В Кремле анонсировали встречу Путина и Аббаса 23 ноября в Москве 15:07
Актер Андрей Бурковский передумал уходить из МХТ 14:48
Сбившим пожилую женщину в центре Москвы самокатом управлял подросток 14:47
26-летняя певица Марилия Мендонса погибла в авиакатастрофе 14:22
"Саманта" из "Секса в большом городе" сыграет в спин-оффе другого сериала 14:12
Лукашенко: Врачи должны стать локомотивом по зарплатам среди бюджетников 14:07
Сенатор от Крыма оценил призыв конгрессменов к Байдену помочь Украине 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
06.11.2021 18:56
Рубрика: Спорт

"Крылья Советов" разгромили "Химки" в чемпионате России по футболу

Текст: Максим Домчев

Футболисты самарских "Крыльев Советов" одержали крупную победу над подмосковными "Химками" в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра закончилась со счетом 3:0.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
"Динамо" победило "Краснодар" и вышло на второе место в РПЛ

Накануне тура стало известно о том, что наставник самарской команды Игорь Осинькин по итогам прошедшего месяца был признан лучшим тренером РПЛ. Это приятное известие наверняка добавило положительных эмоций игрокам и тренерскому штабу перед важной встречей против "Химок".

В первом тайме хозяева старались больше атаковать и дважды были вознаграждены за усердие. На 20-й минуте счет в матче открыл Владислав Сарвели. В конце тайма арбитр матча назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал вызванный в сборную России нападающий Иван Сергеев.

Во втором тайме окончательный результат установил Роман Ежов. Самарцы после этой победы поднялись на шестое место в турнирной таблице. В их активе 22 очка. "Химки" располагаются на предпоследнем месте с 12 баллами на счету.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Крылья Советов" Спортивные организации Футбольные клубы ФК "Химки" Чемпионат России по футболу 2021/2022