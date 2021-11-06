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06.11.2021 18:45
Рубрика: Спорт

"Динамо" победило "Краснодар" и вышло на второе место в РПЛ

Текст: Максим Домчев
Московское "Динамо" обыграло "Краснодар" в домашнем матче 14-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного мяча в игре стал Вячеслав Грулев.

Первый тайм матча не порадовал яркой игрой. Командам не удавалось создавать большое число голевых моментов и на перерыв они ушли при счете 0:0.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Во второй половине встречи динамовцы едва не остались вдесятером на 52-й минуте встречи. Арбитр уже успел показать красную карточку вратарю Антону Шунину за игру рукой за пределами штрафной, но после VAR отменил свое решение.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 73-й минуте. Атака с участием Себастьяна Шиманьского и Клинтона Н'Жи завершилась точным ударом Вячеслава Грулева.

Благодаря этой победе "Динамо" вышло на второе место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Краснодарцы остались на пятой строчке с 21 баллом в активе.

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