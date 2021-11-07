"Локомотив" в большинстве упустил победу над "Спартаком"

В центральном матче 14-го тура чемпионата России "Спартак" принимал "Локомотив". Столичное дерби завершилось боевой ничьей - 1:1.

После каждой неудачи "красно-белых" в прессе появляются слухи о скорой отставке Руя Витории. Главному тренеру спартаковцев и правда не позавидуешь: команда может выдать неплохой матч, как в Лиге против "Лестера" (1:1), а затем крупно проиграть в чемпионате. Ни о какой стабильности нет и речи, хотя позади почти половина сезона.

Что касается "Локомотива", то после приглашения Маркуса Гиздоля многие отмечают, что у команды изменился стиль, он стал более атакующим. В любом случае "железнодорожники" не выпадают из группы лидеров, хотя, как и в случае со "Спартаком", результаты в еврокубках оставляют желать лучшего.

Матч в Тушино получился по-настоящему боевым и богатым на события. Уже по ходу первого тайма хозяева не только пропустили от Джирано Керка, но и остались в меньшинстве после удаления Руслана Литвинова. Удивительно, однако после красной карточки Литвинова спартаковцы заметно прибавили и во втором тайме добились своего: отличился вышедший на замену Наиль Умяров. В концовке обе команды могли вырвать победу, но дерби закончилось ничьей.

После 14 туров "Локомотив" идет на четвертом месте (25 очков) в таблице, отставая от "Динамо" (26), "Сочи" (27) и "Зенита" (30). В свою очередь "Спартак" занимает девятую строчку с 19-ю набранными очками.