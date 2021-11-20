СМИ: "Спартак" и Ваноли взяли паузу в переговорах

Московский "Спартак" и итальянский тренер Паоло Ваноли взяли паузу в переговорах. Сторонам пока не удалось договориться. Как сообщает "Матч ТВ", в переговорах "Спартака" и итальянского специалиста, которого в СМИ называют главным кандидатом на пост главного тренера команды, имеется недопонимание.

Ваноли объяснили, насколько сложно работать в клубе при нынешней системе управления. В результате у итальянца возникли определенные сомнения, но, по данным источника, они не являются критичными.

В "Спартаке" также изучают возможности работы Ваноли при стрессе.

Ранее сообщалось о том, что переговоры между итальянским тренером и "Спартаком" заметно продвинулись.