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06.11.2021 20:55
Рубрика: Спорт

Дубль Матео Кассьеры помог "Сочи" разгромить ЦСКА в матче РПЛ

Текст: Александр Ершов
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

В субботу вечером в матче 14-го тура Российской футбольной премьер-лиги "Сочи" на своем поле переиграл московский ЦСКА - 4:1 (3:0). Дубль и две голевые передачи на счету колумбийского форварда южан Матео Кассьеры. После этой победы "барсы" набрали 27 очков и вышли на второе место в первенстве страны.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Чуть больше чем за полчаса до начала поединка на олимпийской арене "Фишт" столичные динамовцы переиграли дома "Краснодар" и поднялись на второе место в турнире, набрав 26 очков. Однако в случае победы над армейцами их могут потеснить южане, у которых пока на два балла меньше. В свою очередь, виктория позволит ЦСКА догнать бело-голубых, которым они будут уступать лишь по дополнительным показателям.

Правда, стартовая четверть этой игры, в которой они пропустили сразу три (!) гола, стала просто шокирующей для гостей и их главного тренера Алексея Березуцкого. Причем первые два армейцы буквально сами себе, как говорится, "привезли".

Сначала на левом фланге поскользнулся Иван Обляков, чем воспользовался Никита Бурмистров, мгновенно нашедший в штрафной Марио Кассьеру. Колумбиец обыграл Яка Бийола и выложил мяч Артуру Юсупову: с линии вратарской тот четко пробил мимо Игоря Акинфеева - 1:0, 4-я минута.

Затем центральный защитник гостей Игорь Дивеев неловко обработал мяч, а выскочивший из-за его спины Кассьера спокойно метров с восьми поразил пустой угол - 2:0, 14-я минута.

А уже в следующей атаке колумбиец замкнул с близкого расстояния прострел Кирилла Заики с правого фланга - 3:0,16-я минута. Это уже седьмой мяч легионера в чемпионате России.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Армейцам еще повезло, что Акинфеев в первой половине парировал опасные удары Кассьеры и Юсупова и не позволил хозяевам сделать счет еще более крупным.

В перерыве красно-синие сделали сразу три замены, основательно перетряхнув атакующую линию. На поле вышли креативные полузащитники Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов, а также опорный хавбек Максим Мухин.

Резко взвинтившие скорости армейцы пошли всей командой вперед и довольно быстро забили. Выстрел с Ахметова с левого угла штрафной голкипер сочинцев Николай Заболотный из ближней "девятки" вытащил, но после углового в исполнении Дзагоева футболист ЦСКА Бактиер Зайнутдинов головой послал мяч в сетку - 3:1, 57-я минута.

В совершенно перевернувшемся ходе матча армейцы полностью диктовали свои условия. И лишь два классных сэйва голкипера хозяев, парировавшего удары Антона Заболотного и Зайнутдинова, на позволили гостям сократить отставание в счете.

Но "барсам" все-таки удалось отодвинуть действия от своей штрафной и довести встречу до победы. Более того, в конце встречи с идеального паса Кассьеры Игорь Юрганов забил мяч пустые ворота - 4:1, 87-я минута.

Таким образом, "Сочи" набирает 27 очков, обходит столичных динамовцев и обосновывается на второй строчке в турнирной таблице. А лидирует "Зенит", имеющий на два балла больше и игру в запасе (в воскресенье питерцы встречаются в Екатеринбурге с "Уралом").

У ЦСКА остается 23 очка и текущее пятое место в чемпионате России.

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