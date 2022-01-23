Нганну защитил титул чемпиона UFC, победив Гана

В главном поединке турнира UFC 270 за титул чемпиона в тяжелом весе спорили, проводивший свою первую защиту французский боец Франсис Нганну и Сирил Ган. Первые два раунда прошли в равной борьбе. Нганну старался вложиться в редкие удары, Ган много перемещался и действовал активно.

В третьем раунде чемпион сумел несколько раз перевести оппонента в партнер и в борьбе выглядел явно активнее. В таком же ключе прошли и оставшиеся два раунда. Ган пытался что-то противопоставить, но Нганну не позволил ему переломить ход поединка.

В итоге все три судьи отдали победу Нганну - 48-47, 48-47, 49-46.

Чемпион одержал 17-ю победу в карьере при трех поражениях. Для Гана нынешняя неудача стала первой.