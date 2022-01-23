Нурмагомедов "задушил" Стэманна на 47-й секунде боя

В Анахайме проходит турнир UFC 270. Выступающий в легчайшей весовой категории россиянин Саид Нурмагомедов встречался с бойцом из США Коди Стэманном.

Американец начал поединок активно, стараясь сблизиться с россиянином. Нурмагомедов ответил несколькими точными ударами, но Стэманн все же решился провести тейкдаун, за что и поплатился.

Нурмагомедов захватил шею оппонента и провел удушающий прием. На 47-й секунде американец сдался.

Нурмагомедов одержал 15-ю победу в 17-ти боях.

В со-главном поединке турнира бразилец Дейвезон Фигередо вернул себе титул чемпиона, победив мексиканца Брендона Морено.